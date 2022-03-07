Легионерам разрешат приостановить контракты с российскими клубами

ФИФА намеревается разрешить иностранцам приостановить контракты с российскими клубами. По данным The New York Times, легионеры смогут заключить соглашения с клубами из других стран.



С этой целью будет открыто трансферное окно. Игроки смогут заключить соглашения до 30 июня 2022 года. А после этого они должны будут вернуться в расположение клубов из России.



Ожидается, что ФИФА официально объявит о решении в понедельник.



Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине.