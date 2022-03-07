Встреча команд закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча сине-бело-голубые забили уже после перерыва.
Сперва на 50-й минуте отличился Даниил Круговой. А затем на 67-й минуте преимущество "Зенита" удвоил Малком. Причём, бразильцу помог рикошет.
Благодаря этой победе, "Зенит" упрочил лидерство. Команда из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая "Динамо" на пять очков. У "Зенита" 44 балла.
"Уфа" находится на 15-м месте с 16 очками.
"Зенит" обыграл "Уфу" и упрочил лидерство в РПЛ
В Санкт-Петербурге завершился матч 20-го тура РПЛ. "Зенит" на своём поле обыграл "Уфу".
"Вести.ру"