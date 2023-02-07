– Главное, что Кержаков – личность. А личность футболисты всегда хорошо принимают. Они знают, что он сам добился немалых успехов в карьере, выступал за сборную, играл в еврокубках. Люди будут прекрасно понимать, что человек не по книжкам учился, а прошёл хорошую школу. Авторитет Кержаков заработает быстро. Самое главное, чтобы ему сопутствовала удача и с ходу удалось показать результат, – цитирует Юрана RT.
Ранее представители "Кармиотиссы" подтвердили информацию о том, что экс-главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков возглавит кипрскую команду. Клуб из Полемидии потерпел 3 поражения в четырех последних турах чемпионата страны и опустился на 10-е место в таблице.
Юран – о возможном назначении Кержакова в "Кармиотиссу": главное, чтобы с ходу удалось показать результат
Экс-наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран отреагировал на новость о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской "Кармиотиссы".
Фото: ФК "Химки"