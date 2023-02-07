В среду футболисты пройдут медобследование и подпишут трудовые соглашения до конца текущего сезона. Зарплата обоих игроков составит по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.
Ранее слухи связывали Дзюбу с "Торпедо" и "Пари НН", но переговоры не увенчались успехом. 34-летний нападающий оставался без работы более 3-х месяцев - с момента расторжения контракта с клубом "Адана Демирспор". В чемпионате Турции футболист провел всего 5 матчей и забил в них единственный гол.
Последним клубом 34-летнего Игоря Смольникова было московское "Торпедо". Не так давно он воспользовался опцией о досрочном расторжении соглашения. Ранее защитник уже выступал за "Локомотив" с 2008 по 2012 годы.
Источник: Иван Карпов
Журналист Карпов: Дзюба и Смольников завтра подпишут контракты с "Локомотивом"
Московский "Локомотив" согласовал контракты до конца сезона с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым.
Фото: ФК "Зенит"