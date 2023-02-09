– Мы за всеми нашими легендами следим и находимся с ними в контакте, – цитирует Медведева РИА "Новости Спорт".
Накануне "Кармиотисса", занимающая 10-е место в таблице чемпионата Кипра, анонсировала назначение Александра Кержакова на пост наставника кипрской команды. Соглашение с 40-летним специалистом подписано сроком на полтора года и содержит опцию пролонгирования на сезон. В бытность футболистом Кержаков принял участие в 386 играх в составе "Зенита", записав на свой счет 163 мяча и отдав 69 ассистов.
В прошлом сезоне на посту главного тренера "Нижнего Новгорода" Александр помог поволжской команде удержаться в РПЛ. Клуб финишировал на 11-м месте и избежал стыковых матчей.
Медведев – о назначении Кержакова в "Кармиотиссу": мы за всеми нашими легендами следим
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о том, что экс-форвард питерской команды стал новым главным тренером кипрской "Кармиотиссы".
Фото: ФК "Зенит"