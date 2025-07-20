"Я думаю, что пока рано оценивать игру Сергеева, ему нужно адаптироваться в "Динамо". Это небыстрый процесс, он даже может затянуться. Сергеев умеет забивать голы, у него есть качество. В "Зените" и "Крыльях" он показывал это. Это правильный трансфер, но Сергееву нужно время", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Иван Сергеев перешел в московское "Динамо" из самарских "Крыльев Советов" в летнее трансферное окно, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро, нападающий заключил контракт с бело-голубыми на три года.
Форвард вышел на поле в составе бело-голубых в матче 1 тура РПЛ с калининградской "Балтикой" (1:1) и провел на поле 61 минуту. В прошлом сезоне Иван Сергеев принял участие в 23 матчах за самарские "Крылья Советов" в чемпионате России и записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 голевые передачи.
Силкин: Сергеев - правильный трансфер, ему нужно время
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин оценил переход Ивана Сергеева в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"