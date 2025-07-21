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Нино дал оценку игре с "Ростовом" на русском языке

Защитник "Зенита" Нино на русском языке оценил результат матча 1 тура РПЛ с "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Очень рады вернуться к матчам чемпионата. Особенно тому, что при поддержке наших болельщиков удалось начать дома с победы. Это было очень важно. Играть против "Ростова" всегда непросто. Понимаем, что надо продолжать расти от игры к игре", - приводит слова Нино "Матч ТВ".

Вчера, 20 июля, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в первом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились: Иван Комаров, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой (пенальти).

Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

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