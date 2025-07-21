Об этом сообщает Opta. Это почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.
Луис Энрике («Зенит», 49), Хуан Боселли («Пари НН», 29), Маркиньос («Спартак», 28).
Отмечается, что более половины обводок бразильского футболиста в РПЛ были успешными (51% - 49 из 96).
Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе этого года. 24-летний нападающий подписал контракт до 31 декабря 2028 года.
В минувшем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, вчера, 20 июля, «Зенит» обыграл «Ростов» в первом туре РПЛ со счетом 2:1.
Opta: Луис Энрике лидирует по удачным обводкам в РПЛ в 2025 году
Нападающий «Зенита» Луис Энрике сделал 49 удачных обводок в РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Зенит"