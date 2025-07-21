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Opta: Луис Энрике лидирует по удачным обводкам в РПЛ в 2025 году

Нападающий «Зенита» Луис Энрике сделал 49 удачных обводок в РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Opta. Это почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.

Луис ЭнрикеЗенит», 49), Хуан Боселли («Пари НН», 29), МаркиньосСпартак», 28).

Отмечается, что более половины обводок бразильского футболиста в РПЛ были успешными (51% - 49 из 96).

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе этого года. 24-летний нападающий подписал контракт до 31 декабря 2028 года.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, вчера, 20 июля, «Зенит» обыграл «Ростов» в первом туре РПЛ со счетом 2:1.

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