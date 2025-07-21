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Орлов - о Глушенкове: пока не очень. Посмотрим на него на дистанции

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче первого тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
«Глушенков? Пока не очень... Наверное, надо обрести кондиции. Да, получил 10-й номер. Но не точен в пасах. Максим обладает мощным ударом, а вот по поводу его диспетчерских действий в этой встрече возникают вопросы. Посмотрим на него на дистанции», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Вчера, 20 июля, «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в первом туре РПЛ. Глушенков отыграл 79 минут, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что полузащитник перешел в стан «сине-бело-голубых» из московского «Локомотива» летом прошлого года за 6,3 млн евро. Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

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