Непомнящий: "Зенит" был нисколько не убедителен в матче с "Ростовом"

«Зенит» был нисколько не убедителен с матче с «Ростовом». Мне ростовчане понравились больше. У «Ростова» играла команда, а у «Зенита» - 11 человек», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».
Игра между «Зенитом» и «Ростовом» прошла вчера, 20 июля. Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» (2:1).
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.
В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях.