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Непомнящий: "Зенит" был нисколько не убедителен в матче с "Ростовом"

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
«Зенит» был нисколько не убедителен с матче с «Ростовом». Мне ростовчане понравились больше. У «Ростова» играла команда, а у «Зенита» - 11 человек», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Игра между «Зенитом» и «Ростовом» прошла вчера, 20 июля. Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» (2:1).

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.

В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях.

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