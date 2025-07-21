Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев стал обладателем премии "Вратарь года" имени Льва Яшина, сообщает "Коммерсантъ".
По итогам сезона 2024/2025 Агкацев провел 34 матча за "быков" во всех турнирах, в 17 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности и помог команде стать чемпионом России. Также 23-летний вратарь стал лучшим в РПЛ по проценту отраженных одиннадцатиметровых (3 из 5).
Напомним, в прошлый раз обладателем награды также стал футболист краснодарского клуба Матвей Сафонов, перешедший впоследствии в "ПСЖ".
Стал известен обладатель награды "Вратарь года" имени Льва Яшина
Станислав Агкацев стал обладателем премии.
Фото: ФК "Краснодар"