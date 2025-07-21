Пономарев: ЦСКА показал просто великолепную игру в матче с "Оренбургом"

- С одной стороны, конечно же, очень хочется победы, жаль, что не выиграли. Но армейцы при этом показали очень хорошую игру. Просто великолепную! На одном дыхании смотрелась. Я смотрел и радовался.
- Почему не получилось выиграть?
- Банально просто отвернулась удача от ребят, немножко фарт ушел. Но двигались прекрасно, несмотря на это тяжёлое искусственное поле. С "физикой" все в порядке. И Игорь получил лучшего игрока. А почему? Потому что два сложных мяча вытащил. А кто до этой рисковой игры на грани поражения ворот довел, это, конечно, уже будут разбирать, почему в тех моментах была неразбериха в обороне. "Оренбург" при этом тоже неплохо выглядел.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info