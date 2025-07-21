Пономарев: ЦСКА показал просто великолепную игру в матче с "Оренбургом"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал Rusfootball.info, что он остался доволен игрой армейцев в матче РПЛ с "Оренбургом", несмотря на ничейный результат (0:0).

Фото: ФК "Оренбург"

- С одной стороны, конечно же, очень хочется победы, жаль, что не выиграли. Но армейцы при этом показали очень хорошую игру. Просто великолепную! На одном дыхании смотрелась. Я смотрел и радовался.



- Почему не получилось выиграть?



- Банально просто отвернулась удача от ребят, немножко фарт ушел. Но двигались прекрасно, несмотря на это тяжёлое искусственное поле. С "физикой" все в порядке. И Игорь получил лучшего игрока. А почему? Потому что два сложных мяча вытащил. А кто до этой рисковой игры на грани поражения ворот довел, это, конечно, уже будут разбирать, почему в тех моментах была неразбериха в обороне. "Оренбург" при этом тоже неплохо выглядел.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Оренбург