Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Пономарев: ЦСКА показал просто великолепную игру в матче с "Оренбургом"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал Rusfootball.info, что он остался доволен игрой армейцев в матче РПЛ с "Оренбургом", несмотря на ничейный результат (0:0).
Фото: ФК "Оренбург"
- С одной стороны, конечно же, очень хочется победы, жаль, что не выиграли. Но армейцы при этом показали очень хорошую игру. Просто великолепную! На одном дыхании смотрелась. Я смотрел и радовался.

- Почему не получилось выиграть?

- Банально просто отвернулась удача от ребят, немножко фарт ушел. Но двигались прекрасно, несмотря на это тяжёлое искусственное поле. С "физикой" все в порядке. И Игорь получил лучшего игрока. А почему? Потому что два сложных мяча вытащил. А кто до этой рисковой игры на грани поражения ворот довел, это, конечно, уже будут разбирать, почему в тех моментах была неразбериха в обороне. "Оренбург" при этом тоже неплохо выглядел.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится