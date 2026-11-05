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Геркус не понимает решение "Локомотива" по Галактионову: зачем тянуть?

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Илья Геркус считает, что российского специалиста необходимо было уволить до матча против "Рубина".

"Не очень понимаю, почему Галактионова сразу не убрали. Если на него не рассчитывают после матча с "Рубином", зачем оставлять до матча? Если решение принято, то надо сразу приводить его в исполнение.

Зачем тянуть? С девушкой же сразу расстаются, а не ходят на последнее свидание", - сказал Геркус Metaratings.

Завтра, 6 ноября, московский "Локомотив" встретится с казанским "Рубином" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арене".

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов покинет клуб после этой игры.

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