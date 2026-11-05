Геркус не понимает решение "Локомотива" по Галактионову: зачем тянуть?

"Не очень понимаю, почему Галактионова сразу не убрали. Если на него не рассчитывают после матча с "Рубином", зачем оставлять до матча? Если решение принято, то надо сразу приводить его в исполнение.
Зачем тянуть? С девушкой же сразу расстаются, а не ходят на последнее свидание", - сказал Геркус Metaratings.
Завтра, 6 ноября, московский "Локомотив" встретится с казанским "Рубином" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арене".
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов покинет клуб после этой игры.