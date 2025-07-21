«Спартак» стал сильнее, чем в прошлом сезоне? С появлением Заболотного у них стало больше вариативности в атаке, но тем не менее, мне тяжело что-то сказать, это первый тур. Посмотрим, как всё будет развиваться», - цитирует Глушкова Metaratings.ru.
Заболотный перешел в «Спартак» этим летом на правах свободного агента, подписав контракт с «красно-белыми» по схеме «1+1».
В минувшем сезоне 34-летний нападающий выступал за подмосковные «Химки». Заболотный принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отадл пять результативных передач.
В своей первой официальной игре за «Спартак» против махачкалинского «Динамо» форвард сыграл 74 минуты.
Игрок "Динамо" Мх Глушков рассказал, за счет чего "Спартак" прибавил в атаке
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков заявил, что с приходом форварда Антона Заболотного московский «Спартак» прибавил в атакующей вариативности.
Фото: ФК "Динамо" Мх