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Игрок "Динамо" Мх Глушков рассказал, за счет чего "Спартак" прибавил в атаке

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков заявил, что с приходом форварда Антона Заболотного московский «Спартак» прибавил в атакующей вариативности.
Фото: ФК "Динамо" Мх
«Спартак» стал сильнее, чем в прошлом сезоне? С появлением Заболотного у них стало больше вариативности в атаке, но тем не менее, мне тяжело что-то сказать, это первый тур. Посмотрим, как всё будет развиваться», - цитирует Глушкова Metaratings.ru.

Заболотный перешел в «Спартак» этим летом на правах свободного агента, подписав контракт с «красно-белыми» по схеме «1+1».

В минувшем сезоне 34-летний нападающий выступал за подмосковные «Химки». Заболотный принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отадл пять результативных передач.

В своей первой официальной игре за «Спартак» против махачкалинского «Динамо» форвард сыграл 74 минуты.

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