Тюкавин назвал футболиста сборной Узбекистана, против которого он хотел бы сыграть

- Конечно, хотелось бы сыграть против такого классного защитника, как Хусанов.
Проверить, что он может, что могу я. Но, к сожалению, его не будет, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Завтра, 12 ноября, национальная команда России сыграет в Ташкенте со сборной Узбекистана в рамках товарищеского матча, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов выступает за английский "Манчестер Сити", также он играл на чемпионате мира-2026. Он не сыграет со сборной России из-за повреждения.