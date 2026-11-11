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Тюкавин назвал футболиста сборной Узбекистана, против которого он хотел бы сыграть

Форвард сборной России Константин Тюкавин назвал футболиста национальной команды Узбекистана, против которого он хотел бы сыграть.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, ему было бы интересно сыграть против Хусанова.

- Конечно, хотелось бы сыграть против такого классного защитника, как Хусанов.

Проверить, что он может, что могу я. Но, к сожалению, его не будет, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Завтра, 12 ноября, национальная команда России сыграет в Ташкенте со сборной Узбекистана в рамках товарищеского матча, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов выступает за английский "Манчестер Сити", также он играл на чемпионате мира-2026. Он не сыграет со сборной России из-за повреждения.

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