Карпин оценил игрока сборной Узбекистана: раскрывает свой потенциал

- Чтобы как-то оценивать, надо смотреть. То что раскрывает свой потенциал — да.
Прошел хорошую школу в Италии, играл в Ростове. то что показывает в Турции — высокий уровень, - приводит слова Карпина "СЭ".
Элдор Шомуродов выступает за турецкий "Башакшехир" с лета текущего года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 13 встречах и записал на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу. Ранее форвард был игроком "Ростова", итальянских "Ромы", "Дженоа", "Кальяри" и "Специи". Также в его активе 97 матчей в составе сборной Узбекистана и 47 забитых мячей.