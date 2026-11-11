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Карпин оценил игрока сборной Узбекистана: раскрывает свой потенциал

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил форварда национальной команды Узбекистана Элдора Шомуродова.
Фото: Getty Images
По словам Карпина, Шомуродов в Турции раскрывает свой потенциал.

- Чтобы как-то оценивать, надо смотреть. То что раскрывает свой потенциал — да.

Прошел хорошую школу в Италии, играл в Ростове. то что показывает в Турции — высокий уровень, - приводит слова Карпина "СЭ".

Элдор Шомуродов выступает за турецкий "Башакшехир" с лета текущего года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 13 встречах и записал на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу. Ранее форвард был игроком "Ростова", итальянских "Ромы", "Дженоа", "Кальяри" и "Специи". Также в его активе 97 матчей в составе сборной Узбекистана и 47 забитых мячей.

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