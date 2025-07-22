По информации источника, московский "Спартак" и турецкий "Галатасарай" находятся в переговорах по возможному переходу колумбийского защитника Карлоса Куэсты.
Карлос Куэста перешел в "Галатасарай" из бельгийского "Генка" зимой текущего года и заключил контракт до конца июня 2028 года. Центральный защитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 7 миллионов евро. На счету центрального защитника 23 матча в составе национальной команды Колумбии.
Источник: "СЭ".
"Спартак" может приобрести защитника "Галатасарая" Куэсту
Защитник Карлос Куэста может продолжить карьеру в России.
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