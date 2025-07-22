"Талантливый футболист, в которого мы верим. Брали как усиление команды, угадали. Лучший бомбардир нашей команды. Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой", - цитирует Морозова "СЭ".
Артем Дзюба присоединился к тольяттинскому "Акрону" осенью 2024 года - форвард провел за клуб во всех турнирах в прошлом сезоне 24 матча и отметился 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Этим летом нападающий продлил контракт с тольяттинцами до конца июня 2026 года.
В 1 туре чемпионата России команда Заурбека Тедеева сыграла вничью с самарскими "Крыльями Советов". Во втором туре Российской Премьер-Лиги "Акрон" сыграет на выезде с "Сочи".
Владелец "Акрона" оценил влияние Артема Дзюбы на команду
Владелец "Акрона" Павел Морозов высказался об игре нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"