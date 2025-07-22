"Лечи Садулаев? Я не знаю, что с его трансфером в ЦСКА. Он игрок "Ахмата". Зачем бы он менял номер, если переходит после первого тура. Он футболист "Ахмата". Переговоров нет. Позавчера вышел с капитанской повязкой", - приводит слова Айдамирова "СЭ".
Ранее сообщалось, что полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев в летнее трансферное окно перейдет в "Ахмат". Сообщалось, что "армейцы" заплатят за переход около 7 миллионов евро, однако клубы не могут договориться о графике платежей.
Этим летом Лечи Садулаев сменил игровой номер с 10 на 7. В прошлом сезоне футболист вышел на поле в 35 встречах и отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Контракт полузащитника с грозненцами рассчитан до конца июня 2028 года.
В "Ахмате" высказались о возможном переходе Садулаева в ЦСКА
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможном переходе полузащитника Лечи Садулаева в ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"