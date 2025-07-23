"Если "Спартак" согласится отдать его в аренду... Мы обозначили свою позицию и ждем реакции "Спартака". Если они будут согласны...", - цитирует Айдамирова "СЭ".
В зимнее трансферное окно полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды. Футболист провел за команду в сезоне-2024/2025 14 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 700 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В "Ахмате" высказались о возможной аренде Зорина у "Спартака"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможной аренде полузащитника "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"