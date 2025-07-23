Бывший полузащитник "Рубина" хочет остаться в РПЛ

Агент бывшего полузащитника «Рубина» Валентина Вады Мануэль Родригес сообщил, что его клиент заинтересован в продолжении карьеры в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
«Вада отказался продлевать контракт с «Рубином». Он покидает Казань, но мы вместе ищем варианты для продолжения карьеры. Валентину нравится в России и он не против продолжить карьеру в другом клубе РПЛ», — заявил Родригес Sport24.

Валентин Вада стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинский полузащитник выступал за испанский клуб «Сарагоса».

В минувшем сезоне 29-летний футболист провел 30 матчей за «Рубин» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится