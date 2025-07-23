«Вада отказался продлевать контракт с «Рубином». Он покидает Казань, но мы вместе ищем варианты для продолжения карьеры. Валентину нравится в России и он не против продолжить карьеру в другом клубе РПЛ», — заявил Родригес Sport24.
Валентин Вада стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинский полузащитник выступал за испанский клуб «Сарагоса».
В минувшем сезоне 29-летний футболист провел 30 матчей за «Рубин» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.
Бывший полузащитник "Рубина" хочет остаться в РПЛ
Агент бывшего полузащитника «Рубина» Валентина Вады Мануэль Родригес сообщил, что его клиент заинтересован в продолжении карьеры в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"