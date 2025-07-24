"Сегодня общался с Беришей. Я признателен этому, в первую очередь, мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это с руководством, есть ли у нас такая возможность. Мы сами выработали определённые принципы для развития нашего клуба, и если переступать через них, будет сложнее", - поделился Талалаев.
"Балтика" заняла первое место в итоговой таблице Первой лиги сезона-2024/2025 и получила прямую путёвку в РПЛ. "Ахмат" остался в элитном дивизионе, победив "Урал" (1:2, 2:0) в переходных матчах. В стартовом туре нового сезона калининградцы сыграли вничью с московским "Динамо" (1:1), а грозненцы уступили казанскому "Рубину" (0:2).
Бернард Бериша покинул "Ахмат" свободным агентом 17 июля текущего года. Экс-форвард сборной Косова выступал за грозненцев с января 2017-го. Помимо "Ахмата", в РПЛ Бериша защищал цвета "Анжи". Ранее сообщалось, что 33-летний игрок может продолжить карьеру в "Балтике".
Источник: "Чемпионат"
"Балтика" заинтересована в покинувшем "Ахмат" Берише
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об интересе калининградского клуба к форварду "Ахмата" Бернарду Берише.
Фото: ФК "Ахмат" ВКонтакте