"Выходил ли французский "Марсель" на "Зенит" с предложением по Мантуану? Не выходил", - передает слова Медведева "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что 24-летним Мантуаном интересуется "Марсель".
Мантуан играет за "Зенит" с лета 2022 года. Контракт 24-летнего бразильца с петербуржцами действует до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне игрок провел в составе сине-бело-голубых 38 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и 7 ассистами.
В "Зените" отреагировали на информацию об интересе "Марселя" к Мантуану
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» рассказал, что клуб не получал предложений от «Марселя» по Мантуану.
Фото: ФК "Зенит"