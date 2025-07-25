"Я застал "Динамо" Лички, там был крен в сторону латиноамериканских ребят. Им позволялось больше, чем россиянам. А это все равно расхолаживает, потому что ребята видят разницу в отношении. Возможно, это и стало ключевым фактором, что "Динамо" не стало чемпионом в том одном матче, в котором все от него зависело", — сказал Смолов в шоу SMOL FM.
Марвел Личка занимал пост главного тренера "Динамо" с июня 2023 года. Летом 2025 года на этой должности его сменил Валерий Карпин, который также является тренером сборной России. Под руководством Лички бело-голубые завоевали бронзу РПЛ в сезоне-2023/24, однако до последнего тура претендовали на первое место. Однако в 30-м туре подопечные Лички было проиграли на выезде "Краснодару" со счетом 1:0. В параллельном матче "Зенит" опередил "Ростов" со счетом 2:1, что позволило ему стать чемпионом страны в том сезоне.
Смолов – о "Динамо" при Личке: латиноамериканцам позволялось больше, чем россиянам
Бывший нападающий "Краснодара" и "Динамо" Федор Смолов заявил, что Марцел Личка, занимая пост главного тренера бело-голубых, позволял латиноамериканским игрокам больше, чем россиянам.
Фото: "Спорт-Экспресс"