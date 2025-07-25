Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
19:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
19:45
ШинникНе начат

Смолов – о "Динамо" при Личке: латиноамериканцам позволялось больше, чем россиянам

Бывший нападающий "Краснодара" и "Динамо" Федор Смолов заявил, что Марцел Личка, занимая пост главного тренера бело-голубых, позволял латиноамериканским игрокам больше, чем россиянам.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Я застал "Динамо" Лички, там был крен в сторону латиноамериканских ребят. Им позволялось больше, чем россиянам. А это все равно расхолаживает, потому что ребята видят разницу в отношении. Возможно, это и стало ключевым фактором, что "Динамо" не стало чемпионом в том одном матче, в котором все от него зависело", — сказал Смолов в шоу SMOL FM.

Марвел Личка занимал пост главного тренера "Динамо" с июня 2023 года. Летом 2025 года на этой должности его сменил Валерий Карпин, который также является тренером сборной России. Под руководством Лички бело-голубые завоевали бронзу РПЛ в сезоне-2023/24, однако до последнего тура претендовали на первое место. Однако в 30-м туре подопечные Лички было проиграли на выезде "Краснодару" со счетом 1:0. В параллельном матче "Зенит" опередил "Ростов" со счетом 2:1, что позволило ему стать чемпионом страны в том сезоне.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится