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Шамиль Газизов: я против лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Я против лимита. Но и нынешний — нормально. Нам нужна свежая кровь, чтобы держать чемпионат на определенном уровне. И наши футболисты будут быстрее прогрессировать", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, согласно которому в заявке клуба одновременно может находиться не более 13 иностранцев, на поле можно выпускать не более 8 легионеров одновременно.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время лимит может быть изменен - планируется, что в заявку можно будет вносить 10 иностранцев, а выпускать на поле не больше 5.

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