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Защитник "Балтики" Бевеев высказался о предстоящем матче со "Спартаком"

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о самых опасных игроках московского «Спартака».
Фото: ФК "Балтика"
«Хорошая команда с качественными легионерами. Мы их разбираем, но это уже останется внутри. У них есть и сильные стороны, и слабые стороны. Будем на чём-то делать акцент», - цитирует Бевеева «Чемпионат».

Игра второго тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» состоится в Москве сегодня, 26 июля. Начало - в 15:00 (по мск).

Напомним, в первом туре «красно-белые» обыграли махачкалинское «Динамо» на домашнем поле со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маркиньос. «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» в гостях - 1:1. За клуб из Калининграда отличился Брайан Хиль.

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