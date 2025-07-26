Защитник "Балтики" Бевеев высказался о предстоящем матче со "Спартаком"

«Хорошая команда с качественными легионерами. Мы их разбираем, но это уже останется внутри. У них есть и сильные стороны, и слабые стороны. Будем на чём-то делать акцент», - цитирует Бевеева «Чемпионат».
Игра второго тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» состоится в Москве сегодня, 26 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
Напомним, в первом туре «красно-белые» обыграли махачкалинское «Динамо» на домашнем поле со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маркиньос. «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» в гостях - 1:1. За клуб из Калининграда отличился Брайан Хиль.