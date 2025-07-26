Ещенко назвал самый популярный футбольный клуб России

"Спартак", конечно же, самый популярный клуб. Просто вот так получилось и все. "Спартак" поддерживают по всей стране. Тут нет смысла даже спорить. "Зенит" только в Питере поддерживают и больше нигде", - цитирует Ещенко "СЭ".
Андрей Ещенко выступал за московский "Спартак" с 2016 по 2022 год, также он был футболистом московского и киевского "Динамо", "Днепра", нижегородской "Волги", "Анжи" и московского "Локомотива". В 2025 году Ещенко объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Напомним, что петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом России с 2019 по 2024 год включительно. Московский "Спартак" в последний раз становился чемпионом страны в сезоне-2016-2017.