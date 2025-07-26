Сообщается, что крайний нападающий "Зенита" Луис Энрике не прилетел с командой в Казань на игру 2-го тура РПЛ против "Рубина". По информации источника, бразильский вингер пропустит матч из-за повреждения.
"Рубин" примет на своем поле "Зенит" завтра, 27 июля. Стартовый свисток на стадионе "Ак Барс Арена" прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, в первом туре петербуржцы одержали дома волевую победу над "Ростовом" со счетом 2:1. Казанцы в гостях были сильнее грозненского "Ахмата" (2:0).
Источник: Sport24
Нападающий Луис Энрике не прилетел с "Зенитом" в Казань на игру с "Рубином" - Sport24
Бразильский вингер пропустит матч 2-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"