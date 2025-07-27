«Десять минут в концовке прошлого матча, десять минут в начале этой игры — это просто позорно, мы не заслуживаем зарплаты. Я сказал игрокам, что они должны отдать как минимум половину месячной зарплаты на благо клуба. Это также моя вина, я беру на себя ответственность. Не знаю, как поступят игроки, но я отдам половину месячной зарплаты. Если это невозможно сделать по контракту, сделать юридически, то я просто отдам на благотворительность, потому что мы не заслуживаем таких денег», — заявил Морено «Матч ТВ».
Напомним, что «Акрон» вел в счете 3:0 уже к четырнадцатой минуте матча, а под занавес первого тайма они смогли забить четвертый мяч. Матч так и закончился победой гостей со счетом 0:4.
«Сочи» потерпел второе крупное поражение подряд. В первом туре команда уступила «Локомотиву» со счётом 0:3. Следующий матч подопечные Роберто Морено проведут 29 июля против московского «Динамо» в рамках Кубка России.
Морено после разгрома от "Акрона": не знаю, как поступят игроки, но я отдам половину месячной зарплаты
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после поражения от «Акрона» (0:4) заявил, что намерен вернуть клубу половину своей месячной зарплаты.
Фото: ФК "Сочи"