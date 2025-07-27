«Момент у Хлусевича, как говорится, на раз-два. Обработал и сразу бей! Теперь понятно, почему Хлусевич далеко не всегда проходит в состав... Статистика, конечно, удручает. Два удара в створ. Ноль угловых. Это действительно какая-то катастрофа! Наверное, худший матч «Спартака» при Станковиче», — заявил Титов «СЭ».
В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.
Даниил Хлусевич является игроком «Спартака» с января 2022 года. За это время он принял участие в 101 матчах, где забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 3,5 миллиона евро.
Титов: теперь понятно, почему Хлусевич далеко не всегда проходит в состав
Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал игру защитника красно-белых Даниила Хлусевича в матче против калининградской «Балтики».
Фото: ФК "Спартак"