По информации «Матч ТВ» Лионель Верде уже в Москве и вскоре пройдет медосмотр перед трансфером в ЦСКА.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что армейцы арендуют 20-летнего хавбека с правом последующего выкупа за 4 миллиона евро.
Футболист дебютировал за основную команду «Униона» в январе 2024 года и с тех пор провел 34 матча, забив четыре гола. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Верде прилетел в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в ЦСКА
Полузащитник аргентинского «Униона» Лионель Верде прибыл в Москву, чтобы пройти медицинское обследование перед переходом в ЦСКА.
Фото: ФК "Юнион"