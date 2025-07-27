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Агент Самошникова высказался о возможном уходе защитника из "Локомотива"

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Локомотива" Ильи Самошникова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Есть ли какие-то продвижения по переходу Самошникова в "Спартак"? Какие продвижения должны быть? Илья — игрок "Локомотива". Вчера он вышел, наконец, вернулся на поле. После большой паузы достаточно неплохо выглядел. Сейчас задача быстрее набрать кондиции и свою лучшую форму", - цитирует Бабыря "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитником московского "Локомотива" Ильей Самошниковым интересуется "Спартак". В прошлом сезоне футболист вышел на поле в 33 встречах и отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Рыночная стоимость 27-летнего футболиста, согласно версии Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро, контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан до мая 2027 года. Ранее Самошников выступал за казанский "Рубин", московское "Торпедо" и ярославский "Шинник". Также на его счету 4 матча в составе сборной России.

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