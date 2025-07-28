— Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить.
— То есть не готовы ответить на вопрос, понравилась ли вам работа Карасева?
— Понимаете, дело ведь не в отдельных эпизодах, решениях. А в той линии поведения, которую выбирает тот или иной арбитр. Я был на матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала. И мне было абсолютно понятно то, что делал Казарцев. Поэтому я его и похвалил потом в телестудии. Рефери сразу же задал определенную планку ведения единоборств и следовал ей все 90 минут.
То же самое было и в нашем матче с красно-белыми. И наши футболисты, и хозяева наказывались карточками в схожих ситуациях. Это и называется — последовательность. Если же вижу, что к одной команде предъявляются одни требования, а к другой — иные, я могу об этом сказать во всеуслышание. Но со «Спартаком» такого не было, — заявил Талалаев «Спорт-Экспрессу».
19 июля, столичный «Спартак» у себя дома одержал победу над «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0 в рамках первого тура РПЛ. Единственным мячом в матче отметился Маркиньос.
По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре мяча, которые были забиты красно-белыми. Это были голы полузащитников Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова, а также нападающих Маркиньоса и Антона Заболотного. Все они, по мнению бригады арбитров, были забиты с нарушением правил. Также арбитр дважды не назначил пенальти в пользу хозяев поля после спорных эпизодов.
26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.
Талалаев — о судействе в матчах "Спартака": Казарцев и Карасев были последовательны
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал работу арбитров на играх с участием «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"