"Все видят, что Лечи творит на поле. Он очень хороший футболист, показал это в прошлом году. Когда я пришёл в "Ахмат", уже было видно, что Садулаев очень талантлив. Думаю, он самый одарённый футболист "Ахмата" и Чечни", — приводит слова Богосаваца "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что к Садулаеву проявляет интерес ЦСКА. Также сообщалось, что на 25-летнего нападающего претендует "Краснодар". В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 35-ти матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. По итогам соревнований, Садулаев был признан лучшим игроком "Ахмата". Согласно информации на портале Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 3,5 миллиона евро.
В двух первых турах текущего сезона РПЛ грозненская команда потерпела два поражения. Встреча с казанским "Рубином" завершилась со счетом 0:2. Матч "Ахмата" с ЦСКА закончился с результатом 1:2.
Защитник "Ахмата" Богосавац – о нападающем Садулаеве: он самый одарённый футболист Чечни
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац заявил, что нападающий Лечи Садулаев является самым одарённым игроком грозненской команды и Чечни.
ФК: "Ахмат"