В одном из выпусков его заменил участник проекта - лучший бомбардир страны Артём Дзюба. Четырёхкратный чемпион России отправился искать коллегу Дмитрия Тарасова, бывшего главного тренера сборной страны Леонида Слуцкого, актёра и бойца ММА Магомеда Исмаилова, звезду "Жуков" Вячеслава Чепурченко и пятикратного финалиста шоу "Суперниндзя" Павла Иванова.
"Всегда знал, что если стану ведущим, то самым легендарным, - скромничал Артём Дзюба на съёмках. - Вот говорят, что Журавлёв что-то ломает, пока ищет. Но я именно тот, кто всё перевернёт и найдёт каждого. Для меня нет никаких преград: залезу и нырну куда угодно".
"Не терпится выиграть именно у Дзюбы. Мы постоянно участвуем в разных играх, он бесконечно побеждает, поэтому хочется взять убедительный реванш, - делился до съёмок Леонид Слуцкий. - Думаю, Артём выберет максимально агрессивную тактику: всё открывать, рушить, разламывать. Другой вопрос, хватит ли ему выносливости, ведь та же проблема у него и в футболе. Кроме того, Артём всегда был предсказуем для соперников, мы же, участники шоу, его сильно удивим и поставим в тупик".
Дзюба стал ведущим шоу на СТС
Канал СТС завершил съёмки третьего сезона приключенческого шоу "Прятки" с ведущим Дмитрием Журавлёвым.
Артём Дзюба