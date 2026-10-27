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Наумов: "Динамо" становится немецкой командой в плане дисциплины

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Динамо" (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча завершилась со счётом 2:1. У "быков" два мяча забил Дмитрий Воробьёв, а у гостей отличился Константин Тюкавин.

- Мне очень понравилась эта встреча - настоящий кубковый матч, открытая игра. Порадовали два красивых гола Воробьева. Но во втором тайме "Динамо" показало, что стало немецкой командой в плане дисциплины и функциональной готовности.

Видно по игре, что тренирует их немецкий специалист. "Динамо" во второй половине встречи очень понравилось. И борется команда до последнего момента, - сказал Наумов.

Благодаря победе краснодарский клуб набрал 10 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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