Наумов: "Динамо" становится немецкой командой в плане дисциплины

- Мне очень понравилась эта встреча - настоящий кубковый матч, открытая игра. Порадовали два красивых гола Воробьева. Но во втором тайме "Динамо" показало, что стало немецкой командой в плане дисциплины и функциональной готовности.
Видно по игре, что тренирует их немецкий специалист. "Динамо" во второй половине встречи очень понравилось. И борется команда до последнего момента, - сказал Наумов.
Благодаря победе краснодарский клуб набрал 10 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info