Инцидент произошёл во время встречи на арене "Хайбери" во Флитвуде. Как сообщила пресс-служба лондонского клуба, из-за дрона игру пришлось остановить на восемь минут. После паузы команды вернулись к игре.
"Арсенал" после восьми туров чемпионата Англии набрал 21 очко и делит первое место в турнирной таблице с "Манчестер Сити". "Флитвуд" выступает в четвёртом по силе дивизионе английского футбола.
Матч "Арсенала" прервали из-за появления дрона
Матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "Флитвудом" был временно прерван из-за появления беспилотника над стадионом.
BBC