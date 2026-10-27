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Матч "Арсенала" прервали из-за появления дрона

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "Флитвудом" был временно прерван из-за появления беспилотника над стадионом.
BBC
Инцидент произошёл во время встречи на арене "Хайбери" во Флитвуде. Как сообщила пресс-служба лондонского клуба, из-за дрона игру пришлось остановить на восемь минут. После паузы команды вернулись к игре.

"Арсенал" после восьми туров чемпионата Англии набрал 21 очко и делит первое место в турнирной таблице с "Манчестер Сити". "Флитвуд" выступает в четвёртом по силе дивизионе английского футбола.

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