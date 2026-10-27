Бенефис Воробьева и падение лидера: «Краснодар» переиграл «Динамо» и досрочно шагнул в плей-офф Пути РПЛ

Несмотря на кадровый кризис и затяжную безвыигрышную серию, «быки» выдали огненный матч, а невероятный перформанс Дмитрия Воробьева принес южанам не только убедительную победу, но и досрочную путевку в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России - но обо всем по порядку.
К очной встрече соперники подходили с диаметрально противоположным бэкграундом.
«Краснодар» отчаянно пытался прервать неприятную серию без побед (которая длится аж с лета), а эпидемия травм вынудила тренерский штаб выставить экспериментальную связку в центре обороны Пальцев - Майсон, а также довериться молодому Буркину.
У «Динамо», напротив, дела шли неплохо: бело-голубые под руководством Сандро Шварца выдали рекордную серию в истории клуба из девяти побед подряд, которая лишь в минувшие выходные сенсационно прервалась в поединке против «Акрона» (1:3).
Однако игра на «Ozon Арене» с первых же секунд оправдала самые смелые ожидания и пошла по безумному сценарию.
Не успела секундная стрелка сделать полный оборот после стартового розыгрыша мяча в центральном круге, как южане заработали одиннадцатиметровый.
Блестяще сориентировавшийся Буркин разрезал оборону гостей тонкой передачей на Кристиана, после чего бразильца в штрафной в подкате сбил Рикардо.
И пусть игрок «Краснодара» начал заваливаться на газон еще до контакта, формальный повод указать «на точку» у арбитра был. К мячу подошел Дмитрий Воробьев, жаждавший открыть счет своим голам за новую команду, но Курбан Расулов блестяще потащил мяч из нижнего угла.
Впрочем, расстраиваться Воробьеву было некогда. Меньше чем через десять минут нападающий исправился сполна: подхватив мяч в центре поля, он протащил его до штрафной, сыграл в стенку с Магомедом Оздоевым и после выверенной обратной передачи хладнокровно вогнал снаряд в сетку.
Почувствовавший вкус забитого мяча Воробьев (не мог отличиться 219 дней), под занавес первого тайма сотворил настоящий шедевр: эффектным сольным проходом форвард в прямом смысле слова «отправил в буфет» троих соперников, заставив оборону «Динамо» застыть в роли безмолвных зрителей своего дубля.
После перерыва поймавший кураж Дмитрий едва не записал на свой счет еще и голевую передачу, идеально выведя один на один Батчи, но партнер не сумел реализовать стопроцентный момент.
Зато москвичи огрызнулись дежурным голом Константина Тюкавина, который замкнул передачу Гладышева и забил свой уже пятый мяч в карьере в ворота «Краснодара». Впрочем, в конце встречи у москвичей уже не хватило времени, чтобы переломить ход неудачно складывавшегося поединка.
Подопечные Мурада Мусаева довели матч до заслуженной победы. Набрав 10 очков, «Краснодар» подвинул бело-голубых с вершины в квартете «В» и за тур до конца группового этапа гарантировал себе выход в плей-офф.
Фото: ФК «Краснодар», РПЛ