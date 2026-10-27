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Мусаев: сегодня увидели того Воробьева, которого мы все знаем

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев остался доволен выступлением нападающего Дмитрия Воробьёва в матче Кубка России против московского "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
Тренер "быков" отметил, что команда продемонстрировала смелый футбол и создала немало голевых моментов. Отдельно Мусаев выделил Воробьёва.

- Радует, что показали хорошую игру, создали много моментов. Играли смело, прессинговали "Динамо", а они - нас.

Порадовал Воробьев. Наконец забил два мяча, несмотря на незабитый пенальти, не все у него получалось в прошлых играх. Сегодня мы увидели того Воробьева, которого мы все знаем, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

Для 28-летнего форварда эти голы стали первыми за "Краснодар" после летнего перехода из "Локомотива". Благодаря победе краснодарский клуб набрал 10 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

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