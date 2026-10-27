Терехин: в "Краснодаре" кризиса нет и не было

- Хороший матч, не ожидал даже, что такая игра получится. И со стороны "Краснодара", и со стороны "Динамо" отличная игра. "Краснодар" шесть матчей выиграть не мог, поэтому сейчас, после победы, может, лучше будет.
- Смогут выйти из кризиса?
- Кризиса там нет и не было. Это однозначно. Команда все равно неплохо играла.
- "Динамо" проиграло второй подряд матч. Что это означает?
- Ничего страшного. Кубок есть Кубок, чемпионат есть чемпионат. "Динамо" и дальше будет бороться за чемпионство.
- Что скажете об игре Воробьева?
- Он сначала не забил пенальти, а потом два мяча сразу отправил в ворота соперника. Психологически очень важно, что он тут же сделал дубль, исправился. А то сейчас давление прессы со всех сторон - трудно психологически в такой ситуации. Я рад, что он забил эти мячи. Это добавит ему уверенности в дальнейшем.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info