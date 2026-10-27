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Терехин: в "Краснодаре" кризиса нет и не было

Бывший форвард "Динамо" Олег Терехин прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Динамо" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
- Хороший матч, не ожидал даже, что такая игра получится. И со стороны "Краснодара", и со стороны "Динамо" отличная игра. "Краснодар" шесть матчей выиграть не мог, поэтому сейчас, после победы, может, лучше будет.

- Смогут выйти из кризиса?

- Кризиса там нет и не было. Это однозначно. Команда все равно неплохо играла.

- "Динамо" проиграло второй подряд матч. Что это означает?

- Ничего страшного. Кубок есть Кубок, чемпионат есть чемпионат. "Динамо" и дальше будет бороться за чемпионство.

- Что скажете об игре Воробьева?

- Он сначала не забил пенальти, а потом два мяча сразу отправил в ворота соперника. Психологически очень важно, что он тут же сделал дубль, исправился. А то сейчас давление прессы со всех сторон - трудно психологически в такой ситуации. Я рад, что он забил эти мячи. Это добавит ему уверенности в дальнейшем.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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