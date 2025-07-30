- Найдет ли Станкович подход к очередному дорогому игроку? Сделает ли правильную расстановку на поле, чтобы футболисты не гасили потенциал друг друга? Лично у меня нет веры в этого тренера при любых трансферных рекордах. Один Жедсон не решит все беды "Спартака".
Напомним, ранее стало известно о том, что "Бешикташ", выкупивший 50% прав на полузащитника Жедсона Фернандеша у "Бенфики", официально начал переговоры по трансферу футболиста в московский "Спартак".
Ранее Фернандеш выступал в Турции на правах аренды за "Галатасарай" и "Ризеспор". С 2022 года 26-летний хавбек играет за стамбульский "Бешикташ". Контракт игрока действует до конца июня 2027 года.
Источник: Metaratings
Салихова: один Жедсон не решит все беды "Спартака"
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, скептически относится к переходу хавбека Жедсона Фернандеша.
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