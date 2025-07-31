"Мы играли с лидерами чемпионата на выезде. По-моему, всё очевидно. Играли достойно, но где-то не хватило везения. Перестаньте! Какая потеря настроя?" - цитирует Рыскина "Чемпионат".
Вчера, 30 июля, "Ростов" на домашнем стадионе уступил московскому "Спартаку" в матче 1 тура группового этапа Кубка России со счетом 0:2. В 1 туре Российской Премьер-Лиги южане на выезде проиграли "Зениту" (1:2), а во втором - на выезде московскому "Динамо" (0:1). В 3 туре чемпионата России команда Джонатана Альбы примет на своем поле самарские "Крылья Советов".
"Перестаньте! Какая потеря настроя?". Спортдир "Ростова" - о результатах команды
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин оценил игру команды на старте сезона.
Фото: ФК "Спартак"