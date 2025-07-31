"Я считаю, что Лёша должен стать чемпионом России в "Локомотиве", после этого готов делать следующий шаг, он имеет все качества для игры в ведущих чемпионатах Европы. Он большой молодец, меньше говорит, больше делает, но нужно спросить, какие у него планы", - цитирует Ротенберга ТАСС.
В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. В ноябре прошлого года Батраков дебютировал в составе сборной России и провел за национальную команду 5 матчей.
После 2 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками.
Ротенберг: Батраков должен стать чемпионом России в составе "Локомотива"
Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола "Локомотива" Борис Ротенберг-младший оценил игру Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"