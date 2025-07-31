"Аббосик, знаю, как ты мечтаешь играть где-то очень и очень высоко, и я верю, что у тебя это получится! Удачи, легенда! Сияй!" - написал Круговой в своем телеграм-канале.
Вчера, 30 июля, было официально объявлено о переходе Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в "Истанбул Башакшехир". Футболист заключил контракт с клубом на пять лет, сообщалось, что турецкий клуб заплатит за трансфер футболиста 7,5 миллионов евро.
На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 4 очка в 2 встречах. В 3 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".
"Сияй!". Круговой - об уходе Файзуллаева из ЦСКА
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о переходе Аббосбека Файзуллаева в "Истанбул Башакшехир".
Фото: ПФК ЦСКА