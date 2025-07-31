"Скандирования болельщиками "Рубина" оскорбительных выражений в адрес "Зенита". "Рубин" оштрафован на 10 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Инцидент произошел во время матча второго тура РПЛ, в котором встретились казанский "Рубин" и петербургский "Зенит". Сообщалось, что болельщики казанцев скандировали кричалку "Зенит" - позор российского футбола". Счет после первого тайма матча "Зенит" вел с отрывом 2:0, однако во второй половине встречи команда Рашида Рахимова смогла отыграться и вытащить ничью (2:2). В следующем туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 3 августа в 18:00 по московскому времени. "Рубин" встретится с "Сочи" в понедельник, 4 августа в 20:00 по московскому времени.
КДК оштрафовал "Рубин" за оскорбления болельщиков в адрес "Зенита"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации приняли решение оштрафовать "Рубин" за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес "Зенита".
Фото: РФС