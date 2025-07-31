Губернатор Самарской области рассказал, когда у "Крыльев Советов" появится новая база

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о том, когда у "Крыльев Советов" появится новая база для проведения тренировок в Самаре.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Когда будет готова новая база "Крыльев"? Через три года", – приводят слова Федорищева "Известия".



Напомним, домашним стадионом "Крыльев Советов" является "Солидарность Арена", которая находится в Самаре. На этой же площадке выступает тольяттинский "Акрон". В сезоне-2024/25 самарский клуб занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, после чего главный тренер Игорь Осинькин покинул свой пост. После двух туров текущего сезона "Крылья Советов" под руководством Магомеда Адиева заработали 4 очка и располагаются на пятом месте.

