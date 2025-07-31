Жедсон Фернандеш обратился к болельщикам после перехода в "Спартак"
Легионер "Спартака" обратился к болельщикам впервые после перехода в московский клуб.
Фото: Getty Images
О переходе португальского полузащитника из турецкого "Бешикташа" в московский "Спартак" стало известно в четверг, 31 июля. Сумма сделки составила 20 779 220 евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года. Жедсон будет выступать за красно-белых под 83-м номером. В сезоне-2024/25 Фернандеш принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.