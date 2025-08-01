"Мы даём играть всем игрокам, кто есть в команде. В составе выходит тот, кто лучше на сегодняшний день. Что касается Максима, то у нас абсолютно здоровая конкуренция. Максим готов — он играет. Готов любой другой футболист — он играет", - приводит слова Семака "Чемпионат".
Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с июля 2024 года. Всего полузащитник провел в составе петербуржцев 29 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В воскресенье, 3 августа, команда Сергея Семака примет на своем поле ЦСКА в рамках 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Семак высказался об игровом времени Глушенкова
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о количестве игрового времени Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"