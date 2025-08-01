Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего матча между "Краснодаром" и "Динамо" Москва

- "Краснодару" нужны очки для уверенности. В игре что-то создают, но очки не набирают. "Краснодар" будет рвать и метать. "Динамо" тоже не надо терять очки. Команде надо доказывать свою состоятельность в борьбе за чемпионство, - сказал Ковтун "Чемпионату".
Матч третьего тура РПЛ между "Краснодаром" и московским "Динамо" состоится 2 августа в 20:30 по московскому времени на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре. Последняя встреча между этими командами завершилась победой "быков" со счетом 3:0 в 30-м туре РПЛ сезона-2024/2025.
После двух туров "Краснодар" занимает девятую строчку в таблице РПЛ с 3 очками, в то время как московское "Динамо" располагается на седьмой строчке с 4 баллами.