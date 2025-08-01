- Был рад, что в Европе уже за него готовы отдать столько денег. Думаю, он смог бы там играть. Кисляк очень работоспособный парень, который не любит сидеть на банке. Он не боится играть под давлением, - сказал Дивеев "Чемпионату".
В сезоне-2024/2025 Матвей Кисляк принял участие в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 ассист.
Контракт 20-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Матвея Кисляка составляет 8 миллионов евро.
Защитник ЦСКА Дивеев оценил шансы одноклубника заиграть в Европе
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об интересе турецкого "Фенербахче" к полузащитнику "армейцев" Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА